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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шварц: «Поражение от «Нижнего» абсолютно не имеет ничего общего с паузой на матчи сборных»

30 Сентября 2021 • 13:49 Комментировать
Динамо Москва
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Крылья Советов
1.77 3.77 4.70
02.10 16:30

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Крыльями Советов» сравнил самарскую команду с «Нижним Новгородом».

- На прошлой неделе «Крылья» со счетом 10:0 обыграли «Знамя» на Кубок. Вы этот матч рассматривали для анализа? Или в этом не было необходимости?

- Конечно, наши аналитики просматривали эту кубковую игру, но мы не можем сказать, что делали на ней акцент. Нас больше заметит, как играет Самара  в РПЛ.

- Вы сказали, что в матче с «Рубином» делали серьезный акцент на фланг Хвичи, и Варела сыграл прекрасно, стал лучшим игроком матча. Теперь приезжает Зиньковский, который даже лучший дриблер, чем Хвича. При этом он часто меняет фланги. Можете ли сказать, будет ли акцент на фланги, как уследить за перемещениями полузащитников «Крыльев»?

- В данном случае для нас хорошим средством против таких перемещений будет качественная игра обоих крайних защитников. Это то, что мы можем противопоставить постоянным сменам фланга Зиньковским. Также для нас будет важно действия игроков полузащиты. В таких перемещениях нам нужно, чтобы оба крайних защитника были готовы обороняться, но в то же время не забывали о перемещениях в атаку.

- После матча с «Крыльями» будет пауза на матчи сборных. В прошлый раз «Динамо» плохо сыграло с «Нижним Новгородом». А сейчас предстоит матч со «Спартаком». Вы будете это учитывать, чтобы не повторить тех ошибок?

- На самом деле то поражение от «Нижнего», которое мы потерпели, абсолютно не имеет ничего общего с той паузой, которая была на матчи сборных. У нас были другие причины этого поражения.

- Ближайший соперник - также новичок РПЛ как и «Нижний Новгород». Эти команды похожи по стилю игры? Если да, то чему нужно уделить внимание, чтобы не повторить результат игры с «Нижним Новгородом»?

- Оба новичка  играют в две разные схемы. «Нижний Новгород» играет в три центральных защитника, Самара же в основном использует две схемы, либо 4-4-2, либо 4-2-3-1. Соответственно нам нужно будет сыграть против Самары в нашу игру, нивелировать сильные стороны соперника, сыграть максимально в свой футбол, навязать сопернику свой игровой стиль. Хотя стоит отметить, что мы уважаем соперника, понимаем, как он хорошо играл последние матчи, имел хорошие результаты, но мы будем играть от своих качеств.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сандро Шварц
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