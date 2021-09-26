Новиков допускает победу «Динамо» в РПЛ

Бывший наставник московского «Динамо» Кирилл Новиков высказался на тему перспектив команды победить в Тинькофф РПЛ.

«Конкуренция за чемпионство точно будет. Команда показывает хороший футбол и является одним из претендентов на победу», - сказал Новиков в разговоре со «Спорт-экспрессом».

Экс-коуч «бело-синих» добавил, что по своему сегодняшнему уровню московская команда ни в чём не уступает действующему чемпиону и лидеру Премьер-лиги «Зениту».

После девяти сыгранных туров «Динамо» Москва располагается на второй позиции в таблице национального первенства с 19 очками.