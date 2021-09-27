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Премьер-лига

Зиньковский: «Жду и надеюсь, что попаду в основную обойму сборной, это моя мечта с детства»

27 Сентября 2021 • 21:23 Комментировать
Динамо Москва
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Крылья Советов
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02.10 16:30

Игрок «Крыльев Советов» Антон Зиньковский в эфире канала «Матч Премьер» поделился мечтой попасть в сборную и дал комментарий по матчу с «Зенитом».

- Есть ли ты в окончательном списке Валерия Карпина или нет?

- Насчет списка пока ничего не знаю, жду и надеюсь, что попаду в основную обойму. Это моя мечта с детства была.

- В матче в Санкт-Петербурге стало удивительным для «Крыльев», что сохранил схему с тремя центральными «Зенит»? Как это влияло на ваш план?

- Мы готовились к схеме в пять защитников, отрабатывали какие-то действия под нее. Были готовы и к схеме с четырьмя защитниками. Знали, что будем под серьезным давлением, так и получилось. «Зенит» менял схему несколько раз за игру. В пять играл, потом перестроился на четыре, потом опять на пять. Они меняли схему, и мы немного меняли во время игры.

- Еще из «Чертаново» ты в «Зенит» переходил, это, может быть, не самый яркий период в карьере. Для тебя матч с «Зенитом» был каким-то принципиальным?

- Может быть, совсем немножко. Немного хотелось забить, просто тут еще и вызов в сборную в расширенный список. Он придал еще больше мотивации, к тому же мне получилось забить.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Антон Зиньковский
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