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Шварц: «Не думаю о том, что, к примеру, в ноябре мы сможем сильно просесть по форме»

30 Сентября 2021 • 13:31 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
1.77 3.77 4.70
02.10 16:30

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Крыльями Советов» оценил форму своей команды.

- Многие отмечают в «Крыльях» Пиняева, называя его будущим российского футбола. Слышали ли вообще о нем?

- Я не могу сказать, что мы готовимся исключительно к какому-то одному игроку. Для нас важно разобрать, полностью разложить по полочкам команду из Самары. Мы соответственно полностью к этому готовимся. Нам важно разобрать их сильные стороны, понять, насколько команда сильна индивидуально, насколько сильны конкретные игроки. Мы начали детальный анализ Самары, начиная со вчерашнего дня. Мы провели теоретическое занятие. Сегодня у нас также будет теория по «Крыльям Советов», более того, мы проведем тактическое занятие непосредственно на поле. В течение ближайших дней будем готовиться к встрече в субботу.

- Есть ощущение, что в субботу будет быстрая игра. «Крылья» не закрываются даже против лидеров турнирной таблицы. Мы это видели против «Локомотива» и «Зенита». Как вам кажется, «Динамо» сейчас находится  в оптимальной форме? Не волнует ли то, что к концу матча с «Рубином» стали медленнее двигаться? В целом на эту часть сезона планируете, что команда будет на таком же физическом уровне?

- Мне очень часто задают вопрос о физической форме команды, мы ее тщательно отслеживаем, анализируем статистические показатели. Могу сказать, что команда находится в хорошей форме. Я не думаю о том, что, к примеру, в ноябре мы сможем сильно просесть. Для нас важно много играть, для нас важно ускоряться, бежать быстро, чтобы мы всегда находились в великолепной физической форме. В таком случае, когда мы можем в одной связке совокупить форму и тактические построения, это приведет к успехам в нашей общей картине игры. Я думаю, что мы не просядем по физике дальше.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сандро Шварц
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