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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шварц назвал стартовый состав «Динамо» на матч с «Крыльями Советов»

02 Октября 2021 • 16:20 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
1.70 3.90 5.00
Через 0 ч. 0 мин.

Буквально через десять минут начнется матч десятого тура российской Премьер-лиги, в котором сойдутся столичное «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Тренерский штаб московского клуба определился со стартовым составом команды на игру.

С первых минут на газон «ВТБ Арены» выйдут следующие футболисты: Лещук, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Грулёв.

Матч начнется в 16:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию поединка проведет Liveresult.ru.

Перед этим матчем «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, а «Крылья» идут на 11-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва
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02.10  16:30 Динамо Москва ... Крылья Советов 1.71 3.75 5.2
02.10  19:00 ЦСКА Москва ... Краснодар 2.65 3.45 2.7
02.10  19:00 Арсенал Тула ... Химки 2.49 3.35 2.95
03.10  14:00 Уфа ... Урал 2.22 3.25 3.55
03.10  16:30 Зенит ... Сочи 1.43 5.2 6.8
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