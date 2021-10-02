Шварц назвал стартовый состав «Динамо» на матч с «Крыльями Советов»

Буквально через десять минут начнется матч десятого тура российской Премьер-лиги, в котором сойдутся столичное «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Тренерский штаб московского клуба определился со стартовым составом команды на игру.

С первых минут на газон «ВТБ Арены» выйдут следующие футболисты: Лещук, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Грулёв.

Матч начнется в 16:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию поединка проведет Liveresult.ru.

Перед этим матчем «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, а «Крылья» идут на 11-й строчке.