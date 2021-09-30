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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шварца спросили об отказе подписывать контракт с Кавани

30 Сентября 2021 • 14:02 Комментировать
Динамо Москва
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Крылья Советов
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02.10 16:30

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Крыльями Советов» ответил на вопросы по Дмитрию Скопинцеву, Константину Тюкавину и Эдинсону Кавани.

- Как вы оцените игру Скопинцева на позиции левого защитника? До этого вы обычно

использовали его на фланге полузащиты.

- Как вы знаете, до травмы в прошлом году Дмитрий играл на позиции крайнего защитника и был важным игроком для нас. В этом году, да, мы его использовали на позиции атакующего полузащитника, он также себя достаточно хорошо проявил. Сейчас  в последних матчах Дмитрий прибавил в единоборствах, он показывает очень качественную игру. Правда, нужно  в некоторых моментах принимать более простые решения. Мы довольны тем, как он играет сейчас на позиции левого крайнего защитника и в каждодневных тренировках он работает с полной концентрацией и полностью на них выкладывается.

- В этот раз в сборную не вызвали Тюкавина? Как он и вы восприняли ситуацию, не стало ли это ударом?

- Я не думаю, что это был удар для Кости. Он молодой игрок. Это тот процесс, который должен проходить каждый игрок, процесс развития. Бывают такие отрезки в карьере. Нужно доказывать своей игрой и отношением к делу. Я убежден, что Костя находится на карандаше у главного тренера сборной Карпина. Соответственно, ему также нужно сконцентрироваться на тренировочном процессе и своих дальнейших действиях.

- Самая главная утка последних дней - то, что в «Динамо» мог появиться Эдинсон Кавани, но якобы вы решили делать ставку на молодых. Так ли это? Было бы вам интересно в будущем поработать с ним?

- Как вы знаете, у Кавани сейчас действующий контракт с «Манчестер Юнайтед». Сейчас не стоит, наверное, говорить о том, что не состоялось и не является действительностью. Мы работаем с теми игрокам, которые у нас есть в составе. Это то, чем я сейчас занимаюсь.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Эдинсон Кавани Дмитрий Скопинцев Сандро Шварц Константин Тюкавин
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