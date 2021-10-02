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Шварц: «Абсолютно не думаем о паузе на игры национальных сборных»

02 Октября 2021 • 16:31 Комментировать
Динамо Москва
0:1
Крылья Советов
1.70 3.90 5.00
перерыв

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов» в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы наверняка знаете, что Арсен Захарян - уроженец Самары, и сегодня он в старте. В матче Кубка его, кстати, не было. Захарян сегодня забьет команде с родного города?

- Не знаю, получится ли у него забить или нет. Нам важно, чтобы он сыграл на команду, и мы знаем его качества в атаке.

- Ваша команда набрала хорошую форму в последнее время, пауза на матчи сборных может вам помешать?

- Мы сейчас абсолютно не думаем о паузе на игры национальных сборных. Для нас сейчас важно показать свою лучшую игру и одержать сегодня победу.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сандро Шварц
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