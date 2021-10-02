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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ежов уколол «Динамо» вторым поражением от новичка РПЛ: «Крылья Советов» сенсационно наказали команду Шварца в гостях

02 Октября 2021 • 18:27 Комментировать
Динамо Москва
0:1
Крылья Советов
окончен

«Динамо» опять испытало проблемы с новичком Премьер-лиги. И не просто испытало.

Протокол игры  
Динамо Москва 0:1 Крылья Советов
    23' Ежов Роман (0:1)
Лещук Игорь Варела Гильермо Бальбуэна Фабиан Ордец Иван Скопинцев Дмитрий Шиманьски Себастиан Моро Никола   83' (Игбун Сильвестр (   83') Фомин Даниил   72' (Нжи Клинтон Муа (   72') Макаров Денис   11' Грулёв Вячеслав   56' (Тюкавин Константин (   56') Захарян Арсен   72'
Запасные: Будачев Иван Сазонов Саба Плиев Заурбек Галкин Владислав Паршивлюк Сергей Евгеньев Роман Гладышев Ярослав Шунин Антон Кутицкий Александр
Ломаев Иван   65' Зеффан Мехди Бегич Сильвие Чернов Никита   30' Горшков Юрий Иванисеня Дмитрий Пруцев Данил   90' (Пиняев Сергей (   90') Ежов Роман   90' (Якуба Денис (   90'   90') Глушенков Максим   73' (Сарвели Владислав (   73') Зиньковский Антон   73' (Липовой Данил (   73') Сергеев Иван   90' (Цыпченко Дмитрий (   90')
Запасные: Бейл Гленн Фролов Евгений Солдатенков Александр Овсянников Богдан Витюгов Максим Божин Сергей Кабутов Дмитрий
02 октября. Стадион "ВТБ Арена".

«Динамо», вроде как главный преследователь «Зенита», проводило третий домашний матч из четырёх последних всего, а «Крылья Советов» – наоборот, третий гостевой по такой же схеме. Москвичи чуть раньше в родных стенах сенсационно проиграли «Нижнему Новгороду» и одолели «Рубин», а самарцы на выезде пострадали от «Локомотива» и «Зенита». «Крылья» не тушуются перед фаворитами, так что заранее списывать их со счетов не стоило и не стоит.

Динамовцы начали матч со средней степенью активности. Они били по воротам со средних и дальних дистанций, но не могли удивить этим Ломаева. Впрочем, вратарь гостей разок дал маху, когда подарил мяч Захаряну, но Ломаев вовремя стартанул вперёд и помешал сопернику отличиться в ближнем бою.

Как и в матче с «Зенитом», «Крылья» долго не вели позиционной атакующей игры, а потом – бах, и превратили в гол контратаку. Сергеев из центра поля вывел Ежова один на один с Лещуком. Форвард визитёров не запутался с мячом, не дрогнул под напором дышавших ему в спину защитников и отправил снаряд в правый угол. 0:1.

Отреагировать на произошедшее качественным изменением игры динамовцам не удалось. Они уже не наносили столько ударов, сколько в дебюте, и опаснее впереди были даже волжане. Зиньковский из своего полуудара-полупрострела выжал только угловой, а полноценный выстрел Сергеева потащил Лещук.

К отметке часа игры Шварц снял с игры бесполезного Грулёва, выпустив Тюкавина, который не попал в старт второй матч подряд. Макаров, тоже не впечатлявший, оставался на поле. Захарян пытался заработать пенальти, но Кукуляк и ВАР не решились ставить сомнительную точку. В общем, линия нападения «бело-голубых» явно хандрила.

А вот Сергеев заводил руками самарских болельщиков, посещавших этот выезд. «Крылья» не стеснялись искать шансы для оформления счёта 0:2. Сергеев, казалось, выбегал один на один, но его игровая ситуация ухудшилась, а он не растерялся, выкатив вправо абсолютно свободному Ежову. Тот шёл на дубль, однако умудрился не попасть в ближний угол.

Ни сильного финального штурма не получилось у хозяев, ни тем более отыгрыша, а в самом конце им очень повезло не пропустить второй. Нет, ну были у москвичей угловые, и Лещук ходил в чужую штрафную, но моменты там не возникали. «Бело-голубые» спустя три недели снова проигрывают новичку РПЛ: тогда – «Нижнему Новгороду», а теперь – «Крыльям Советов». В Санкт-Петербурге довольны таким результатом, но динамовцам остаётся винить только себя.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
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