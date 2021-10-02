Ежов уколол «Динамо» вторым поражением от новичка РПЛ: «Крылья Советов» сенсационно наказали команду Шварца в гостях

«Динамо» опять испытало проблемы с новичком Премьер-лиги. И не просто испытало.

«Динамо», вроде как главный преследователь «Зенита», проводило третий домашний матч из четырёх последних всего, а «Крылья Советов» – наоборот, третий гостевой по такой же схеме. Москвичи чуть раньше в родных стенах сенсационно проиграли «Нижнему Новгороду» и одолели «Рубин», а самарцы на выезде пострадали от «Локомотива» и «Зенита». «Крылья» не тушуются перед фаворитами, так что заранее списывать их со счетов не стоило и не стоит.

Динамовцы начали матч со средней степенью активности. Они били по воротам со средних и дальних дистанций, но не могли удивить этим Ломаева. Впрочем, вратарь гостей разок дал маху, когда подарил мяч Захаряну, но Ломаев вовремя стартанул вперёд и помешал сопернику отличиться в ближнем бою.

Как и в матче с «Зенитом», «Крылья» долго не вели позиционной атакующей игры, а потом – бах, и превратили в гол контратаку. Сергеев из центра поля вывел Ежова один на один с Лещуком. Форвард визитёров не запутался с мячом, не дрогнул под напором дышавших ему в спину защитников и отправил снаряд в правый угол. 0:1.

Отреагировать на произошедшее качественным изменением игры динамовцам не удалось. Они уже не наносили столько ударов, сколько в дебюте, и опаснее впереди были даже волжане. Зиньковский из своего полуудара-полупрострела выжал только угловой, а полноценный выстрел Сергеева потащил Лещук.

К отметке часа игры Шварц снял с игры бесполезного Грулёва, выпустив Тюкавина, который не попал в старт второй матч подряд. Макаров, тоже не впечатлявший, оставался на поле. Захарян пытался заработать пенальти, но Кукуляк и ВАР не решились ставить сомнительную точку. В общем, линия нападения «бело-голубых» явно хандрила.

А вот Сергеев заводил руками самарских болельщиков, посещавших этот выезд. «Крылья» не стеснялись искать шансы для оформления счёта 0:2. Сергеев, казалось, выбегал один на один, но его игровая ситуация ухудшилась, а он не растерялся, выкатив вправо абсолютно свободному Ежову. Тот шёл на дубль, однако умудрился не попасть в ближний угол.

Ни сильного финального штурма не получилось у хозяев, ни тем более отыгрыша, а в самом конце им очень повезло не пропустить второй. Нет, ну были у москвичей угловые, и Лещук ходил в чужую штрафную, но моменты там не возникали. «Бело-голубые» спустя три недели снова проигрывают новичку РПЛ: тогда – «Нижнему Новгороду», а теперь – «Крыльям Советов». В Санкт-Петербурге довольны таким результатом, но динамовцам остаётся винить только себя.

Кирилл Иванцов