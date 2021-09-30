Шварц: «Мы извлекли уроки из того кубкового поражения от «Крыльев Советов»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Крыльями Советов» дал характеристику сопернику.

- Мы подходим с полной серьезностью и ответственностью к этой встрече. В субботу нас ждет качественный соперник. В последнем своем матч против «Зенита» он показал, что может дисциплинированно очень хорошо обороняться. Мы знаем, что там есть игроки с очень высоким индивидуальным мастерством, особенно игроки на флангах. Более того, они обладают высокой скоростью. Мы знаем, что в Самаре есть отличный нападающий, забивной, поэтому нам нужно сыграть надежно в обороне, что также немаловажно, и полностью сыграть в ту игру, которая нам свойственна.

- «Динамо» потерпело болезненное поражение от «Крыльев» в памятном кубковом матче. Насколько с тех пор изменилась команда «Крылья Советов», к чему готовиться в предстоящем матче?

- Насколько мы все знаем, они претерпели сильные изменения по сравнению с прошлым годом. Также мы можем сказать, что в команду «Крыльев» влились большое количество новичков, поэтому нам команда понятна, понятна их схема игры. Думаю, что в субботу буде довольно сложный матч. Мы извлекли уроки из того кубкового поражения, что у нас было в прошлом сезоне, поэтому в эту субботу ждем другой игры. Думаю, что у нас все получится.

- Можно ли назвать то поражение самым тяжелым для вас и обидным в вашей российской карьере? Насколько это вас дополнительно мотивирует?

- В первую очередь стоит отметить, что если говорить именно об эмоциональной составляющей этого поражения, мы его пережили достаточно болезненно. Учитывая тот факт, что у нас была цель пройти в полуфинал. Нам потребовалось два дня, чтобы прийти в себя после того поражения. По ощущениям и мотивации, которые у нас есть сейчас перед матчем с Самарой я бы, наверное, не стал вспоминать прошлое поражение. У нас будет домашняя игра, мы полностью к ней готовимся, команда находится в хорошей форме. Мы хотим взять в этой игре три очка.