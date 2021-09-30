Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 413 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шварц: «Мы извлекли уроки из того кубкового поражения от «Крыльев Советов»

30 Сентября 2021 • 13:17 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
1.77 3.77 4.70
02.10 16:30

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Крыльями Советов» дал характеристику сопернику.

- Мы подходим с полной серьезностью и ответственностью к этой встрече. В субботу нас ждет качественный соперник. В последнем своем матч против «Зенита» он показал, что может дисциплинированно очень хорошо обороняться. Мы знаем, что там есть игроки с очень высоким  индивидуальным мастерством, особенно игроки на флангах. Более того, они обладают высокой скоростью. Мы знаем, что в Самаре есть отличный нападающий, забивной, поэтому нам нужно сыграть надежно в обороне, что также немаловажно, и полностью сыграть в ту игру, которая нам свойственна.

- «Динамо» потерпело болезненное поражение от «Крыльев» в памятном кубковом матче. Насколько с тех пор изменилась команда «Крылья Советов», к чему готовиться в предстоящем матче?

- Насколько мы все знаем, они претерпели сильные изменения по сравнению с прошлым годом. Также мы можем сказать, что в команду «Крыльев» влились большое количество новичков, поэтому нам команда понятна, понятна их схема игры. Думаю, что в субботу буде довольно сложный матч. Мы извлекли уроки из того кубкового поражения, что у нас было в прошлом сезоне, поэтому в эту субботу ждем другой игры. Думаю, что у нас все получится.

- Можно ли назвать то поражение самым тяжелым для вас и обидным в вашей российской карьере? Насколько это вас дополнительно мотивирует?

- В первую очередь стоит отметить, что если говорить именно об эмоциональной составляющей этого поражения, мы его пережили достаточно болезненно. Учитывая тот факт, что у нас была цель пройти в полуфинал. Нам потребовалось два дня, чтобы прийти в себя после того поражения. По ощущениям и мотивации, которые у нас есть сейчас перед матчем с Самарой я бы, наверное, не стал вспоминать прошлое поражение. У нас будет домашняя игра, мы полностью к ней готовимся, команда находится в хорошей форме. Мы хотим взять в этой игре три очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сандро Шварц
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Сентября
14:19 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Основной конкурент «Зенита» - это они сами»
14:02 · Россия. Премьер-лига
Шварца спросили об отказе подписывать контракт с Кавани
13:49 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Поражение от «Нижнего» абсолютно не имеет ничего общего с паузой на матчи сборных»
13:37 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Посмотрим, в какой форме будет Шунин, вопрос открыт»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Не думаю о том, что, к примеру, в ноябре мы сможем сильно просесть по форме»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Мы извлекли уроки из того кубкового поражения от «Крыльев Советов»
12:21 · Россия. Премьер-лига
Москалёв - главный судья матча ЦСКА - «Краснодар»
11:58 · Россия. Премьер-лига
Семак и Ганчаренко - в числе номинантов на звание лучшего тренера месяца в РПЛ
11:49 · Россия. Премьер-лига
Глушаков и Дзюба - среди претендентов на звание лучшего футболиста РПЛ в сентябре
11:47 · Россия. Премьер-лига
Кутепов заявил, что к нему периодически проявляют интерес зарубежные клубы слухи
01:00 · Россия. Премьер-лига
Прямые трансляции матчей у букмекерских контор: Как бесплатно смотреть футбол на сайтах букмекеров
29 Сентября
20:56 · Россия. ФНЛ
«Велес» с «КАМАЗом» не забивали, «Торпедо» упустило победу и лидерство
20:18 · Россия. Премьер-лига
Гацкан уверен, что в России следует отменить лимит на легионеров
20:06 · Россия. ФНЛ
«Алания» одолела «Факел», «Акрон» и «Текстильщик» набрали по три очка
19:01 · Россия. Премьер-лига
Симеоне хочет видеть Барриоса в «Атлетико» 4
Все новости
Рекомендуем