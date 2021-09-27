Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 145 Комментарии
Премьер-лига

Зиньковский: «Локомотив» и «Спартак» не доставляли столько трудностей, как «Зенит»

27 Сентября 2021 • 21:31 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
1.77 3.77 4.70
02.10 16:30

Игрок «Крыльев Советов» Антон Зиньковский в эфире канала «Матч Премьер» оценил футбол самарской команды и отметил уровень «Зенита».

- Вы видим, что «Крылья» в каждом туре играют в атаку, несмотря на статус соперника. Сам ваш тренер Игорь Осинькин отказывается это  называть авантюрным футболом. Как вы сами называете этот футбол, все время идете вперед?

- Мы не все время идем вперед, а отталкиваемся от своей игры.  Я думаю, это самое главное в футболе, особо не подстраиваемся под соперника, стараемся играть первым номером. Когда мяч не у нас, мы стараемся давить, прессинговать и так далее. Наши контратаки, то, как мы забили и раньше забивали. Нам удобно играть первым номером, можем подстроиться и сыграть вторым номером с таким сильным соперником.

- Многие футболисты под руководством Осинькина работали еще в «Чертаново». Когда он возглавляет команду Премьер-лиги, он сильно поменялся?

- Я бы не сказал, потому что знаю его еще с дубля «Кубани», это было еще до моего перехода в «Зенит», мне было 17 лет. Требования примерно похожие, одни и те же, но меняются футболисты и их уровень. Нельзя сравнивать команду 18-летних дублеров «Кубани» и «Чертаново», а также ту команду, которая сейчас под его руководством.

- Матч против «Зенита» и ментальность. Мы, журналисты, настаиваем на том, что «Зенит» выделяется в чемпионате России, по сравнению с соперниками, которые были у вас до этого в восьми турах.

- По игре, я думаю, да. Самая сложная игра была и самая тяжелая. Нас никто так не давил в штрафную. После того, как мы забили гол, после этого вообще все было понятно, как будет складываться игра. Самая тяжелая игра, да, была с «Зенитом». Таких трудностей нам не доставлял «Локомотив», хоть мы проиграли в два мяча. Тот же «Спартак». Все равно кажется, что «Зенит» - серьезнее команда по стоимости игроков, «Зенит» там далеко лидирует по сравнению со всеми командами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Антон Зиньковский
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Урал 2:0 Арсенал Тула
окончен Нижний Новгород 0:2 ЦСКА Москва
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Сентября
22:49 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «К сожалению, я думаю, что игра шла именно до гола»
22:45 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Кто выигрывает борьбу, тот в большинстве случаев в Премьер-лиге и побеждает»
22:37 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов: «Я не видел, что забил гол, посмотрел и потом через некоторое время понял»
22:31 · Россия. Премьер-лига
Божович: «До конца не поняли, что для «Урала» эта игра была, как последний бой»
22:30 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Нам пауза была нужна. На мой взгляд, мы хорошо потренировались»
21:55 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Нижний Новгород» в РПЛ – это мальчики для битья»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Как ЦСКА не допустил осечки в матче с «Нижним Новгородом» - видео видео
21:37 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «Мы все ждём, когда Дзюба захочет вернуться в следующий раз»
21:31 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «Локомотив» и «Спартак» не доставляли столько трудностей, как «Зенит»
21:30 · Россия. Премьер-лига
Березуцкий остался доволен игрой ЦСКА в гостевом матче с «Нижним Новгородом»
21:23 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «Жду и надеюсь, что попаду в основную обойму сборной, это моя мечта с детства»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Эджуке – лучший в РПЛ по удачным обводкам
20:55 · Россия. Премьер-лига
Биквалфи: «Если рискуешь, будешь забивать»
20:36 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Сперцян решил выступать за Армению? Не стоит об этом горевать»
20:22 · Россия. Премьер-лига
Первая победа «Урала» в новом сезоне - видео видео
Все новости
Рекомендуем