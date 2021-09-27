Зиньковский: «Локомотив» и «Спартак» не доставляли столько трудностей, как «Зенит»

Игрок «Крыльев Советов» Антон Зиньковский в эфире канала «Матч Премьер» оценил футбол самарской команды и отметил уровень «Зенита».

- Вы видим, что «Крылья» в каждом туре играют в атаку, несмотря на статус соперника. Сам ваш тренер Игорь Осинькин отказывается это называть авантюрным футболом. Как вы сами называете этот футбол, все время идете вперед?

- Мы не все время идем вперед, а отталкиваемся от своей игры. Я думаю, это самое главное в футболе, особо не подстраиваемся под соперника, стараемся играть первым номером. Когда мяч не у нас, мы стараемся давить, прессинговать и так далее. Наши контратаки, то, как мы забили и раньше забивали. Нам удобно играть первым номером, можем подстроиться и сыграть вторым номером с таким сильным соперником.

- Многие футболисты под руководством Осинькина работали еще в «Чертаново». Когда он возглавляет команду Премьер-лиги, он сильно поменялся?

- Я бы не сказал, потому что знаю его еще с дубля «Кубани», это было еще до моего перехода в «Зенит», мне было 17 лет. Требования примерно похожие, одни и те же, но меняются футболисты и их уровень. Нельзя сравнивать команду 18-летних дублеров «Кубани» и «Чертаново», а также ту команду, которая сейчас под его руководством.

- Матч против «Зенита» и ментальность. Мы, журналисты, настаиваем на том, что «Зенит» выделяется в чемпионате России, по сравнению с соперниками, которые были у вас до этого в восьми турах.

- По игре, я думаю, да. Самая сложная игра была и самая тяжелая. Нас никто так не давил в штрафную. После того, как мы забили гол, после этого вообще все было понятно, как будет складываться игра. Самая тяжелая игра, да, была с «Зенитом». Таких трудностей нам не доставлял «Локомотив», хоть мы проиграли в два мяча. Тот же «Спартак». Все равно кажется, что «Зенит» - серьезнее команда по стоимости игроков, «Зенит» там далеко лидирует по сравнению со всеми командами.