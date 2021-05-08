​Игнатьев снова угодил в лазарет «Локомотива»

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08 Мая 2021, 17:09,
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В дерби против «Динамо» защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев не отыграл и половины тайма. Наставнику «железнодорожников» Марко Николичу пришлось менять Игнатьева из-за полученного им повреждения. Так, на 18-й минуте в игру вступил Станислав Магкеев.
Стоит напомнить, что Владислав Игнатьев только недавно восстановился после мышечного повреждения, пропустив два месяца.
Следить за проходящим в Химках дерби между «Локомотив» и «Динамо» можно на страницах портала LiveResult в текстовой трансляции.
Отметим, что «Локомотив» на финише чемпионата ведёт борьбу со «Спартаком» за 2 место.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Владислав Игнатьев