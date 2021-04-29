​РПЛ утвердила место проведения матча «Локомотив» - «Динамо»

Матч двадцать девятого тура российского чемпионата между «Локомотивом» и «Динамо» состоится в Химках. «Железнодорожники» вынуждены принять «динамовцев» в дерби на «Арене Химки» из-за решения КДК, отобравшего у команды один домашний матч. Клуб был наказан за необеспечение безопасности на стадионе во время игры против «Спартака». Тогда, как известно, начальник команды «Локомотив» Станислав Сухина несколько раз заходил в судейскую комнату, нарушив соответствующий пункт регламента второй раз в сезоне.

«Локомотив» и «Динамо» сыграют в субботу, восьмого мая. Игра стартует в половине пятого вечера по московскому времени.