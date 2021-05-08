Николич: «Были ближе к трём очкам сегодня, просто не забили»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Счет 0:0, не очень много опасных моментов. Насколько погодные условия повлияли на содержание матча?

- Это очевидно, что был дождь, но в футбол играют и в такую погоду, это не проблема. Отличный динамичный матч. Две хорошие команды. Я вообще доволен, что не допустили опасных моментов у своих ворот. Думаю, там ничего опасного не было. С другой стороны, одна штанга, одна перекладина, один гол отменили, еще был момент, особенно во втором тайме. Не забили, только этого не хватило сегодня. Но в принципе игра в обороне была отличной. Нужно акцентировать внимание на атаку и больше забивать, потому что была серьезная игра двух сильных команд. Я чувствую, что мы были ближе к трем очкам сегодня, просто не забили.