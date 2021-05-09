Кирьяков: «У «Динамо» не было характера, а «Локомотив» не отошёл от крупного поражения»

Футбольный эксперт Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу последних неудач «Локомотива» и непопадании «Динамо» в зону еврокубков.

- Означает ли ничья «Локомотива» с «Динамо», что «железнодорожники» не отошли от поражения «Зениту»?

- Думаю, да. Но и соперник был не из легких. «Динамо» билось за еврозону, и победа была нужна обеим командам. Ничья ничего не дала обоим клубам, а «Динамо» вообще потеряло шансы на еврокубки. «Локомотив» осложнил себе борьбу за второе место.

- «Динамо» потеряло шансы на еврокубки. Команде Шварца еще туда рано?

- У «бело-голубых» случается так, что вроде бы есть шанс, и нужно только перетерпеть, сыграть через не могу. Такие матчи выигрываются за счет огромного желания, борьбы. Бывает, что игра не идет и на первое место выходит характер, который должна проявлять команда. Но в трех важных матчах было взято всего одно очко, и это отбросило «Динамо» назад в таблице.

- То есть, вы не увидели особого желания в матче с «Локомотивом»? Команда не вышла, как на последний бой?

- Скорее характера не увидел. Нужно в каждом единоборстве выгрызать мячи, навязывать борьбу, прежде всего, у штрафной площади соперника, продавливать, выигрывать верх, делать много фланговых передач, а этого не было. Есть такое слово, как везение, но даже его команде не достает. В матче с «Рубином» у «Динамо» было все, чтобы выиграть, но мы увидели вальяжность, и отсутствовала заряженность на результат. А также недоработку, как и вчера. И это влияет на результат.

- Отмененный гол Камано повлиял на «Локомотив», и правильно ли, на ваш взгляд, отменили этот мяч?

- Сейчас можно говорить все, что угодно. В таких ситуациях надо смотреть в целом. На результат повлияло поражение от «Зенита». Это всегда сказывается на футболистах психологически. После таких поражений сложно собраться. До «Зенита» была победная серия, когда «Локомотив» всех разносил в пух и прах, выигрывал важные матчи с основными конкурентами и середнякам не давал шансов. И мы видим, как все было поменялось после одного фиаско.

- Как оцениваете турнирные перспективы «Локомотива» на второе место? В таблице «железнодорожников» подпирают «Рубин и «Сочи», которые отстают на одно очко. При наихудшем раскладе «Локомотив» может даже пятым стать.

- Такие перспективы есть. Это футбол. Что делать? Если ты сам не делаешь все, чтобы выиграть, кто за тебя это сделает?

- «Локомотиву» предстоит еще финал Кубка России, который наверняка окажется непростым. Учитывая нынешнюю ситуацию «железнодорожников», есть ли в финале фаворит?

- Если бы финал был до матча с «Зенитом», вряд ли кто-то усомнился бы в победе москвичей, а сейчас ситуация уровнялась. «Крылья» на ходу. У них кураж в связи с выходом в финал Кубка, и они получают удовольствие от футбола. Они решили свою главную задачу - вышли в РПЛ. На фоне этого настроения они могут и преподнести сюрприз.

- Если «Локомотив» проиграет финал, это как-то может сказаться на матче с «Уралом»?

- Он может и проиграть «Уралу». Сейчас команда попала в ситуацию, когда до этого все получалось, но случилось болезненное поражение, и все поменялось. Такое в футболе случается. Сейчас важна психологическая работа тренерского штаба, который должен успокоить ребят и настроить на решающие два матча. Футболисты должны и сами собраться, ведь команда целый сезон работала на результат. Разве можно все так завалить?

- Николич подпортил впечатления от своей работы такой концовкой?

- Сразу ставить клеймо не стоит. То возносим тренера, то все плохо. Но все равно эта ситуация неприятная.

Елена Григорьевская