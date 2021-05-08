Шварц: «Конечно, ничья с «Локомотивом» нас не устраивает, и мы расстроены»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- В первую очередь я поблагодарил команду за ту борьбу, за ту самоотдачу, которую она проявила. В первом тайме у нас было достаточно много моментов. Мы могли забить гол, но, к сожалению, этого сделать не удалось. Я хочу сказать, что на протяжении всех 90 минут мы надежно играли в обороне. Конечно, такой результат нас не устраивает, и мы расстроены.

- В перерыве вышел Грулёв вместо Тюкавина. Это связано с тем, что Тюкавин играл агрессивно, и у него была желтая карточка, или это изначально запланированная замена?

- У нас было такое мнение, что должен был выйти достаточно фактурный и физически сильный форвард. Соответственно эта замена была вызвана тем, что мы хотели оказать давление в штрафной соперника.

- После удаления Ивана Ордеца что вы поменяли в игре?

- Мы перешли на схему 4-3-2. Все-таки впереди решили оставить двух нападающих. Для нас было важно, когда мы имели на одного игрока меньше все равно выходить в контратаки.