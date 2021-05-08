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Лещук: «Шварц говорил, что уверен во мне и спокойно может поставить меня в ворота»

08 Мая 2021, 18:46,

Лучший футболист матча «Динамо» - «Локомотив» (0:0) Игорь Лещук поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Где будете хранить приз?

- Всегда все свои награды  отдаю отцу, они у него дома стоят. Еще одна будет его радовать.

- Был очень сложный матч для вратаря. С одной стороны, не так много работы, с другой - непростые погодные условия, и нужно сохранять концентрацию, потому что опасность может возникнуть в любой момент. За 10 минут до конца это и произошло поделитесь секретом - как вратарю сохранить этот тонус, когда у его ворот ничего не происходит?

- Всегда давать себе установку во время игры: «Давай, держи себя в тонусе, не расслабляйся». Один тренер мне говорил: «Просто во время игры сделай три хлопка, и ты автоматически в тонус войдешь». Это работает очень.

- Сандро Шварц говорил перед матчем, что у него нет проблем доверить тебе место в воротах, хотя основной голкипер Антон Шунин. Что говорил герр Шварц перед матчем?

- С Шварцем мы перед матчем фактически не разговаривали, а больше с Дмитрием Изотовым, тренером по вратарям. Он мне не в первый раз говорил, что  уверен во мне и спокойно может поставить меня в ворота, если будет какая-то необходимость. Тренировался, готовился и ждал своего шанса.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Игорь Лещук
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