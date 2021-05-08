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Николич: «Будет интересно сегодня посмотреть на команду без трёх лидеров»

08 Мая 2021, 16:40,

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодняшняя игра очень важна, она за три очка. Принципиальный матч для нас, по итогам которого мы можем быть на второй позиции, которая дает право играть в Лиге чемпионов. У нас очень много мотивации, остается еще 8 дней и три важных матча для нас. Для большинства команд - две, для нас - три. Мы готовились к матчу. Будет интересно сегодня посмотреть на команду. К сожалению, играем без трех лидеров, Крыховяка, у которого желтая карточка, Чорлуки, у которого маленькая травма, надеюсь, он будет готов к финалу Кубка, и Феди Смолова, который начинает со скамейки. Это возможность для новых игроков, которые сейчас в стартовом составе, показать себя. Нам нужно сыграть дисциплинированно, «Динамо» - качественная команда, которая играет по схеме в футбол. Видно, что они хотят играть, нам не будет легко. Надеемся на качества молодых футболистов и компоненты игры. Мы сделаем все, чтобы набрать три очка сегодня.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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