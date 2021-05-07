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​Кирьяков: «После 1:6 от «Зенита» «Локомотиву» будет тяжело собраться»

07 Мая 2021, 16:29,

Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от матча «Локомотива» против «бело-голубых» в рамках российской Премьер-лиги.

«После такого крупного поражения «Локо» от «Зенита» [1:6 – прим.] шансы и расклады в предстоящем матче уравнялись. «Динамо» сейчас не блещет, конечно, проигрывает игры одну за другой. Команду отбросило вниз по турнирной таблице: недавно они были одними из главных фаворитов на попадание в четвёрку лучших, сейчас эта задача усложнилась. Календарь у «динамовцев» тоже очень сложный, игры с «Локомотивом» и ЦСКА заключительные. Для «Динамо» этот матч будет решающим, победа в котором сохраняет шансы на еврокубки. У «Локо» идет борьба за второе место, но не всё зависит от них, ещё будут смотреть на результаты «Спартака». Это будет чрезвычайно важный матч для обеих команд.

Конечно, поражение от «Зенита» может сказаться на психологическом настрое игроков «Локомотива». Это был удар по самолюбию, по амбициям. Было много разговоров до матча, что «железнодорожники» ещё будут бороться за первое место, но мы видим, что из этого получилось. Команде теперь будет тяжело собраться. Над этим должны будут поработать тренеры, будут проводить какие-то индивидуальные беседы и общее собрание, чтобы помочь ребятам забыть этот результат. Посмотрим, что покажет матч», - сказал Кирьяков.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Динамо Москва, Сергей Кирьяков
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