«Локомотив» и «Динамо» назвали стартовые составы на дерби

|
08 Мая 2021, 15:47,
|
|
Тренерские штабы «Локомотива» и «Динамо» определились со стартовыми составами команд на матч 29 тура Премьер-лиги.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов, Жемалетдинов, Куликов, Зе Луиш, Камано.
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Варела Оливера, Фомин, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро, Тюкавин.
Московское дерби пройдет на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 8 мая, начало - 16:30 по местному времени. Текстовую трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.
За два тура чемпионата России «железнодорожники» занимают третье место в турнирной таблице, а «бело-голубые» располагаются на седьмой строчке.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Локомотив Москва, Динамо Москва