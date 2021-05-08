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Шварц: «Если забьём три мяча со стандартных положений, я обязательно позвоню Розе»

08 Мая 2021, 16:44,

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Как-то раз Марко Розе после матча с Дортмундом сказал, что «мы единственная команда, которая забила три гола со стандартов, не тренируя их». «Динамо» забило 18 голов после розыгрыша стандартных положений. Это второй показатель в сезоне. Это тренировки? Поделитесь секретом.

- Я, конечно, удивлен такой связи между Марко Розе и сегодняшней игрой. Конечно, мы тренируем стандартные положения, в частности штрафные и угловые.

- Если «Динамо» вдруг забьет три гола со стандартов, реплики в духе Марко Розе не будет?

- Если сегодня мы забьем три мяча со стандартных положений, я обязательно ему позвоню.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Сандро Шварц
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