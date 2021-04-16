Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Стало известно, какой матч «Локомотив» проведёт на нейтральном поле

16 Апреля 2021, 15:17,

В пятницу КДК наказал «Локомотив» проведением одной игры РПЛ на нейтральном поле. Поводом стали действия Станислава Сухины – начальник клуба перед матчем против «Спартака» несколько раз заходил в судейскую комнату. Для Сухины это рецидив – в начале сезона он оказывался в судейской с критикой арбитров.

Ближайший домашний матч чемпионата «Локомотив» проведёт уже семнадцатого апреля против «Ростова». Эта игра не может быть перенесена, ведь до вступления решения КДК в силу должно пройти пять дней. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц. Таким образом, на нейтральном поле пройдёт игра РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» восьмого мая.

Добавим, что Станислав Сухина также был оштрафован на сто пятьдесят тысяч рублей. Такой же штраф получил начальник «Спартака» Василий Козловцев, который тоже заходил в судейскую комнату.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва
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