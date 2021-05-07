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Гуренко: «После разгрома от «Зенита» «Локомотиву» будет проще играть с «Динамо»

07 Мая 2021, 13:06,

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от центрального матча 29-го тура чемпионата России с «Динамо».

-  «Локомотив» весной проиграл всего одну встречу. Он фаворит в предстоящем матче с «Динамо»?

- Не назову никого фаворитом, потому что это всегда принципиальные матчи. Каждая команда решает свои задачи. «Локомотив» захочет доказать, что случившееся в Питере произошло потому, что был не его день. Залетало все. «Железнодорожники» будут пытаться уцепиться за второе место.

- В матче не сыграет Крыховяк, лучший футболист «Локомотива» в последнее время. Наверное, равноценно его не заменить?

- Крыховяк сейчас основополагающий игрок, и это большая потеря для «железнодорожников». Теперь другие ребята должны взять на себя его функции, например, Баринов.

- У «Динамо» в последних встречах пропала реализация моментов, и команда упускает очень много возможностей забить. С чем это связано?

- Нельзя судить по двум матчам. Можно много забить в двух играх, а потом пойдут нули. Нужно смотреть, какую тактику выберут динамовцы, как будут создавать моменты. Бывает, что и одного мяча достаточно для победы.

- «Локомотив» перед этим матчем крупно проиграл «Зениту». Не возникнет ли психологических проблем у команды?

- Наоборот, «Локомотиву» будет проще, потому что терять нечего. Им надо набрать сто процентов очков, а там уж как карта ляжет.

- Когда команда крупно проигрывает, часто следуют радикальные изменения в составе. Ждете сюрпризы от «Локомотива» в этом плане?

- Нет. Может тактику немного поменяют, но я не жду большой ротации. Нет смысла это делать, потому что на кону стоят результаты всего чемпионата.

- Какой счет наиболее вероятен?

- Не думаю, что будет ничья. Выиграет тот, кто использует ошибки соперника, и реализует свои моменты. Они будут и у той, и у другой команды. Оба клуба обладают квалифицированными футболистами, и по бюджету «Динамо» не ниже «Локомотива».

- Как «Спартак», который конкурирует с «Локомотивом» за Лигу чемпионов, сыграет с «Химками»?

- «Спартак» может потерять очки в этом матче. Простых встреч у «Спартака» не было. Доказательство - матч с «Уфой». Сейчас любая команда может преподнести сюрприз. В конце чемпионата начинается самое интересное.

- А во встрече ЦСКА с «Краснодаром» какие видите расклады?

- Обе команды обладают хорошими составами, но в этом сезоне играли ниже своих возможностей. Ганчаренко хорошо знает слабые и сильные стороны ЦСКА, и в этом плане ему будет значительно легче. Но и «армейцы» могут преподнести сюрприз «Краснодару».

- Так кто фаворит в этом матче?

- «Краснодар». Не так просто сразу прийти, имею в виду Олича, и внести такие изменения, чтобы команда заиграла. Он только присматривается и пока не понимает многих вещей. Тут на первое место выйдет организация, дисциплина, самоотдача и везение.

Елена Григорьевская

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Сергей Гуренко
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