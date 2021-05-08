​«Динамо» лишилось шансов попасть в еврокубки

«Динамо» потеряло всякие шансы финишировать в зоне еврокубков после ничьей в субботнем дерби с «Локомотивом» (0:0). Команда Сандро Шварца не сможет подняться выше шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Отметим, что в еврокубках Россию по умолчанию представят команды, которые в Премьер-лиге займут места с первого по четвёртое включительно. Пятое место тоже станет проходным, если «Локомотив» в финале национального кубка обыграет «Крылья Советов».

Ознакомиться с турнирной таблицей российского чемпионата и расписанием оставшихся игр можно в разделе РПЛ на «Евро-Футбол.Ру».