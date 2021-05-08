​«Динамо» осталось вдесятером в дерби с «Локомотивом»

В субботу вечером в Химках проходит дерби между «Локомотивом» и «Динамо». За пятнадцать минут до завершения поединка при нулевом счёте на табло «бело-голубые» остались в численном меньшинстве. Удаление схлопотал защитник Иван Ордец, который получил вторую за вечер карточку жёлтого цвета.

Следить за заключительным отрезком дерби Москвы можно на страницах LiveResult в подробной трансляции в текстовом формате.

Стоит сказать, что «Локомотив» на финише турнирной дистанции чемпионата претендует на второе место в турнирной таблице, которое сейчас занимает «Спартак».