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​«Динамо» осталось вдесятером в дерби с «Локомотивом»

08 Мая 2021, 18:11,

В субботу вечером в Химках проходит дерби между «Локомотивом» и «Динамо». За пятнадцать минут до завершения поединка при нулевом счёте на табло «бело-голубые» остались в численном меньшинстве. Удаление схлопотал защитник Иван Ордец, который получил вторую за вечер карточку жёлтого цвета.

Следить за заключительным отрезком дерби Москвы можно на страницах LiveResult в подробной трансляции в текстовом формате.

Стоит сказать, что «Локомотив» на финише турнирной дистанции чемпионата претендует на второе место в турнирной таблице, которое сейчас занимает «Спартак».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Динамо Москва, Иван Ордец
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