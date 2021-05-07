Хохлов сделал прогноз на дерби «Локомотив» - «Динамо»

Экс-наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от поединка команды Сандро Шварца против «Локомотива» в рамках 29 тура чемпионата России.

«Локомотив» будет бороться за второе место, а «Динамо» - за еврокубковую зону. Ожидаю результативной игры. Сухой игры точно не будет», - приводит слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

Московское дерби состоится на нейтральном поле в Химках. Встреча пройдет в субботу, восьмого мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по местному времени.

После 28 туров «железнодорожники» занимают третье место в турнирной таблице, а «бело-голубые» находятся на седьмой строчке.