Хохлов сделал прогноз на дерби «Локомотив» - «Динамо»

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07 Мая 2021, 13:32,
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Экс-наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от поединка команды Сандро Шварца против «Локомотива» в рамках 29 тура чемпионата России.
«Локомотив» будет бороться за второе место, а «Динамо» - за еврокубковую зону. Ожидаю результативной игры. Сухой игры точно не будет», - приводит слова специалиста издание «Спорт-экспресс».
Московское дерби состоится на нейтральном поле в Химках. Встреча пройдет в субботу, восьмого мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по местному времени.
После 28 туров «железнодорожники» занимают третье место в турнирной таблице, а «бело-голубые» находятся на седьмой строчке.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Локомотив Москва, Динамо Москва, Дмитрий Хохлов