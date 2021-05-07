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Хохлов сделал прогноз на дерби «Локомотив» - «Динамо»

07 Мая 2021, 13:32,

Экс-наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от поединка команды Сандро Шварца против «Локомотива» в рамках 29 тура чемпионата России.

«Локомотив» будет бороться за второе место, а «Динамо» - за еврокубковую зону. Ожидаю результативной игры. Сухой игры точно не будет», - приводит слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

Московское дерби состоится на нейтральном поле в Химках. Встреча пройдет в субботу, восьмого мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по местному времени.

После 28 туров «железнодорожники» занимают третье место в турнирной таблице, а «бело-голубые» находятся на седьмой строчке.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Динамо Москва, Дмитрий Хохлов
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