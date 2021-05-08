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Сенников: «Локомотиву» не хочется в конце оступиться и занять вместо третьего места пятое»

08 Мая 2021, 20:26,

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче «железнодорожников» и «Динамо».

«Игра соответствовала моим ожиданиям. В принципе, она получилось обоюдоострой, но без забитых мячей. Было понятно, что «динамовцы» не опустят руки и в последних турах будут стараться выиграть в каждом матче. Тем более, «Локомотив» - принципиальный соперник. В первым тайме преимуществом владело «Динамо», оно создало хорошие моменты. Очень активен был Лесовой. Во втором тайме «Локомотив» инициативу перехватил, Зе Луиш неплохо атаковал, после удаления у ворот «Динамо» были моменты. Ни одну из команд ничья не устраивала, поэтому даже вдесятером «динамовцы» пытались идти вперед. Но нулевая ничья - результат закономерный.

Что касается борьбы за зону Лиги чемпионов, то все в руках «Спартака» теперь. Они должны набрать четыре очка в двух матчах. У «Локо» остался последний домашний матч с «Уралом», который нужно обязательно выиграть, потому что, если не Лига чемпионов, то стопроцентно нужно занять третье место тогда. Это тоже важно, сезон был длинный, и не хочется в конце оступиться и занять вместо третьего места пятое. Предстоящие матчи, финал Кубка с «Крыльями» и заключительный матч чемпионата с «Уралом», для «Локомотива» - момент истины», - сказал Сенников.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Динамо Москва, Дмитрий Сенников
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