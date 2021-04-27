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​«Локомотив» проиграл апелляцию и проведёт матч с «Динамо» на нейтральном поле – источник

27 Апреля 2021, 20:29,

Апелляционный комитет РФС оставил в силе решение о проведении домашнего матча «Локомотива» против «Динамо» на нейтральном поле. Об этом сообщил канал Football Truth в Telegram.

По данным источника, в настоящий момент в московском клубе обсуждают возможность подачи апелляции уже в CAS. В таком случае решение о проведении игры на нейтральном поле может быть приостановлено до завершения процесса в Лозанне.

Напомним, у «Локомотива» отобрали один домашний матч за повторное в этом сезоне нарушение Станиславом Сухиной пункта регламента, запрещающего представителям клубов заходить в судейскую комнату.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Станислав Сухина
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