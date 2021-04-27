​«Локомотив» проиграл апелляцию и проведёт матч с «Динамо» на нейтральном поле – источник

|
27 Апреля 2021, 20:29,
|
|
Апелляционный комитет РФС оставил в силе решение о проведении домашнего матча «Локомотива» против «Динамо» на нейтральном поле. Об этом сообщил канал Football Truth в Telegram.
По данным источника, в настоящий момент в московском клубе обсуждают возможность подачи апелляции уже в CAS. В таком случае решение о проведении игры на нейтральном поле может быть приостановлено до завершения процесса в Лозанне.
Напомним, у «Локомотива» отобрали один домашний матч за повторное в этом сезоне нарушение Станиславом Сухиной пункта регламента, запрещающего представителям клубов заходить в судейскую комнату.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Станислав Сухина