​«Локомотив» проиграл апелляцию и проведёт матч с «Динамо» на нейтральном поле – источник

Апелляционный комитет РФС оставил в силе решение о проведении домашнего матча «Локомотива» против «Динамо» на нейтральном поле. Об этом сообщил канал Football Truth в Telegram.

По данным источника, в настоящий момент в московском клубе обсуждают возможность подачи апелляции уже в CAS. В таком случае решение о проведении игры на нейтральном поле может быть приостановлено до завершения процесса в Лозанне.

Напомним, у «Локомотива» отобрали один домашний матч за повторное в этом сезоне нарушение Станиславом Сухиной пункта регламента, запрещающего представителям клубов заходить в судейскую комнату.