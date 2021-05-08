Стукалов: «Уфа» не планирует делать чемпионский коридор «Зениту»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Игроки прекрасно понимают, к нам приехал чемпион, это большая ответственность для нас. Надеюсь на хорошую игру.

- Ваше видение ситуации, когда одна команда, «Уфа», супермотивирована, а «Зениту» фактически уже не нужно решать турнирных задач?

- Мы уже обсуждали этот вопрос. В футбольном клубе «Зенит» собраны профессионалы, игроки многих сборных команд, поэтому простой прогулки не ждем. Игроки опытные с именами, поэтому думаю, что матч будет очень тяжелым.

- Перед игрой обсуждалась идея чемпионского коридора. Состоится ли это мероприятие?

- Нет, мы не планируем.

- В прошлом матче «Уфа» потеряла центрального защитника Джамала Табидзе. Насколько серьезной оказалась его травма?

- Сегодня он не сможет играть.