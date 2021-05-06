​Семак ответил на вопрос о задачах «Зенита» в двух оставшихся матчах сезона

На прошлых выходных «Зенит» оформил титул чемпиона России. Питерцы решили задачу и теперь могут получать удовольствие от игры в футбол в оставшихся матчах против «Уфы» и «Тамбова». Наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак ответил на вопрос по поводу задач команды в этих поединках.

«Задачи те же, что и обычно - выходить, играть в футбол и стараться побеждать. Мы будем играть так, как мы умеем», - слова Семака приводятся на клубном сайте «Зенита».

Наставник питерской команды допустил ротацию состава, но при этом отметил, что «Зенит» в оставшихся матчах все равно будет играть на победу.