«Зенит» ведёт переговоры о трансфере бразильского полузащитника

Полузащитник бразильского клуба «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо может перебраться в Россию.

Как сообщает UOL, интерес к футболисту проявляет «Зенит», который уже начал переговоры о переходе Клаудиньо. Помимо питерцев, за бразильцем следят «РБ Лейпциг» и «Рома». Полузащитник оценивается в 12 миллионов евро.

24-летний футболист сыграл 16 матчей за «Ред Булл Брагантино» во всех турнирах нынешнего сезона, забил три гола и отдал четыре голевые передачи. Контракт Клаудиньо с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России за два тура до конца турнира.