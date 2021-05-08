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Беленов: «Если все секреты отражения пенальти расскажу, то больше не поймаю»

08 Мая 2021, 16:11,

Лучший футболист матча «Уфа» - «Зенит» (0:0) Александр Беленов  поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Расскажите секрет, как вам удается отбивать почти половину ударов с 11-метровой отметки? 40%.

-  Если я все секреты расскажу, то больше не поймаю. А так хочется сказать спасибо нашим болельщикам, которые сегодня пришли и нас поддерживали. Мы это чувствуем  и знаем, что мы не безразличны им. Мы для них играем, поэтому только слова благодарности могу сказать.

- Исходя из того, как складывался матч, и из турнирной ситуации, как оцените результат сегодняшней игры?

- Ничья с чемпионом, который в прошлом туре забил шесть мячей, это, наверное, хорошо. Каждое очко на счету, поэтому результат, можно сказать, положительный. Естественно, в глубине души все надеялись на три очка, на победу. Но судя по тому, как протекала игра, очко для нас важно.

- Будете ли сейчас следить за игрой тульского «Арсенала»?

- Да, сейчас не до тульского «Арсенала», надо отдохнуть и восстановить силы, потому что погода непростая, только пару дней тепло. Мы еще сами не перестроились, искусственное поле. Травмы, проблемы, мы это знаем, но не выносим. Бьемся из последних сил.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Уфа, Александр Беленов
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