Стукалов: «Благодарен ребятам, потому что многие на уколах играли, после отравления»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился впечатлениями от игры с «Зенитом» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня очко нам далось тяжело, все-таки «Зенит» создал достаточное количество моментов. Опять же привет скептикам, которые сказали, что приедет чемпион и будет тут в полноги ходить. Мы понимали с учетом состава, что здесь будет тяжелая игра. Я благодарен ребятам, потому что многие на уколах играли, после отравления. С миру по нитке собрали состав, за счет характера и где-то везения удалось заработать это очко, которое, может быть, станет «золотым» для нас.

- Если говорить о заменах, вы еще в первом тайме планировали Урунова выпустить. Что все-таки повлияло?

- У Мрзляка проблемы с коленом, он буквально вчера после процедур сказал, что пойдет играть. Опять же мы до матча говорили, что любой игрок на вес золота. Он почувствовал дискомфорт, но все равно первый тайм доиграл, сказал, что еще немного может. Поэтому ждали. Я доволен ребятами, которые вышли, они освежили игру. Во втором тайме у нас получались переходы, мы где-то могли иметь какие-то полумоменты.