Семак: «Первый тайм не очень мне понравился, было много брака, привыкали к полю»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Уфой» (0:0) объяснил кадровые решения.

- По качеству игры это был худший первый тайм в этом сезоне?

- Сложно сказать и сравнивать одно с другим. Первый тайм не очень мне понравился, точно было много брака, привыкали к полю, вышли, конечно, не с тем настроением, с которым нужно выходить и играть в каждом матче. Второй тайм был гораздо лучше.

- Почему в центре обороны играл Дуглас Сантос, а не профильный левоногий Хотулев.

- Хотулев также вышел сегодня. Нам нужно просмотреть те или иные комбинации, чтобы в дальнейшем могли использовать то или иное сочетание. Поэтому даем время понемногу молодым игрокам, чтобы постепенно втягивались.

- В целом почему не решили выпускать молодежь в основе, ведь игра без турнирной мотивации?

- Всегда играем на победу и для себя. Для нас очень важно выходить и в каждой игре играть на победу. Это вопрос уважения к самим себе и вопрос профессионализма.

- Не опасались ли вы выпускать Малкома и Жиркова на искусственный газон?

- Нет, не опасались. Мы Юру поберегли, дали ему не много времени. Следующая игра у нас будет на натуральном. Если будет у нас возможность, он сыграет полный матч. У Малкома никаких противопоказаний против игры на искусственном поле нет.

- Как вы себя чувствуете, когда приезжаете на игры в Уфу?

- Я чувствую прекрасно, когда мы побеждаем. Во всех остальных случаях есть горечь от результата.