Семак объяснил отсутствие в составе некоторых лидеров

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Матч Премьер».

- В прошлом туре «Зенит» оформил чемпионство. Как готовились к этой игре, которая для «Зенита» не несет каких-то турнирных задач?

- Так же как и к любому другому матчу, потому что было два дня выходных, ребята немного отдохнули, перезагрузились и начали подготовку к матчу с «Уфой» с теми игроками, которые готовы сегодня принять участие в этом матче.

- Если говорить о составе на эту игру, помимо дисквалифицированных есть футболисты, которые сегодня отсутствуют - Лунёв и Дзюба. Говорят, что Лунёв накануне тренировался. Вы их решили поберечь, или что-то еще?

- Решили взять тех игроков, которые готовы и будут сегодня играть. По поводу Артёма и Андрея, решили их оставить в Санкт-Петербурге, будут готовиться к следующей игре. Что касается травмированных, да, несколько игроков добавилось к дисквалифицированным. У Вендела, Дриусси и Мостового небольшие повреждения. Они тоже не смогут принять участие в этом матче.

- Вы работали в ФК «Уфа». Команда сейчас борется за выживание. Вас волнует судьба команды, или уже все прошло?

- Конечно, если не брать в расчет сегодняшний матч, очень волнует игра нашей команды. Что касается «Уфы», конечно, небезразличный этот город, где по-настоящему началась моя тренерская карьера. Естественно я с интересом и переживанием слежу за судьбой этого клуба.