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«Зенит» продлил контракт с Мостовым

05 Мая 2021, 16:30,

«Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Андреем Мостовым.

Как сообщает пресс-служба питерцев, новое соглашение с российским футболистом рассчитано до конца сезона-2023/24.

23-летний Мостовой сыграл 32 матча за «Зенит» во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал две голевые передачи. Мостовой перешёл в питерский клуб из «Химок» в феврале 2019 года. Отметим, что в активе Андрея семь игр за сборную России, за которую он дебютировал в октябре 2020 года.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России за два тура до конца турнира, в следующем сезоне питерцы сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Андрей Мостовой
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