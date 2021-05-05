«Зенит» продлил контракт с Мостовым

«Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Андреем Мостовым.

Как сообщает пресс-служба питерцев, новое соглашение с российским футболистом рассчитано до конца сезона-2023/24.

23-летний Мостовой сыграл 32 матча за «Зенит» во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал две голевые передачи. Мостовой перешёл в питерский клуб из «Химок» в феврале 2019 года. Отметим, что в активе Андрея семь игр за сборную России, за которую он дебютировал в октябре 2020 года.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России за два тура до конца турнира, в следующем сезоне питерцы сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.