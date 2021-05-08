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Дзюба пропустит матч с «Уфой»

08 Мая 2021, 09:26,

Центрфорвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба пропустит поединок 29 тура чемпионата России против «Уфы». Об этом рапортует издание Rusfootball.

Источник отмечает, что 32-летний голеадор не полетел с «сине-бело-голубыми» на гостевую встречу. Причина не уточняется.

Матч «Уфа» - «Зенит» пройдет в субботу, 8 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Дзюба провел 26 поединков, записав на свой счет 16 забитых мячей (три - с пенальти) и шесть результативных передач.

Добавим, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артём Дзюба
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