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Семак: «Непросто было начинать игру, плюс незабитый пенальти»

08 Мая 2021, 17:39,

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Уфой» (0:0).

- Непросто нам было, прежде всего, с психологической точки зрения начинать игру, плюс незабитый пенальти. Тем не менее, во втором тайме создали несколько очень хороших моментов. Очень жаль, что не смогли сегодня победить. К сожалению, нас иногда подводит реализация, а без забитых мячей победы добиться невозможно. Поэтому ребята молодцы, старались, к сожалению для нас, выиграть сегодня не смогли. Будем готовиться к следующему матчу.

- Юношеская команда «Зенита» стала чемпионов ЮФЛ-2 с большим преимуществом, также ваша команда лидирует в ЮФЛ-1. Следите ли вы за этими командами, есть ли там талантливые ребята, которых вы бы могли привлекать к тренировкам?

- Я прежде всего хочу поздравить команду ЮФЛ-2, тренерский штаб, молодцы. Это хорошее достижение. Что касается главной команды, то, конечно, очень маловероятно. Есть «Зенит-2», есть молодежный «Зенит». Мы, конечно, следим прежде всего за этими командами. Те игроки, которые достойны играть или тренироваться с основным составом, мы их и привлекаем. Также в клубе есть тренерский совет, мы тоже встречаемся и смотрим на молодых игроков, наше подрастающее поколение для того, чтобы выработать правильную стратегию их развития, кого в какую команду, у кого из них какие перспективы.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Сергей Семак
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