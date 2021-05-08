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Семак: «Пенальти, штанга, перекладина, моменты были для взятия ворот. А если ты не забиваешь, выиграть невозможно»

08 Мая 2021, 16:18,

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от игры с «Уфой» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Игра завершилась вничью, но ваша команда имела много моментов. Есть ли определенное разочарование результатом?

- Конечно, хочется всегда побеждать. Конечно, пенальти, штанга, перекладина, моменты были для взятия ворот. А если ты не забиваешь, выиграть невозможно. Поэтому где-то в первом тайме, может, фрагментарно, а во втором - играли неплохо, создавали, возможно, не так много как обычно. Тем не менее, достаточно для победы. Повторюсь, что, к сожалению для нас, забить сегодня не получилось.

- Во втором таймы вышли молодые футболисты, которые не имеют игровой практики. Насколько довольны их действиями?

- У кого-то было больше, у кого-то - меньше времени. Конечно, будем подпускать, это наш ближайший резерв. Будем им давать возможность играть тогда, когда предоставляется такая  возможность. Кто-то сыграл больше сегодня, кто-то сыграет больше в следующей игре. Даем им возможность почувствовать сыграть на таком уровне. Дальше будем смотреть, насколько ребята будут прогрессировать и соответствовать месту в стартовом составе и обойме. Будем смотреть.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Сергей Семак
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Комментарии (3)
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0
kalibr
08 Мая 2021, 17:43

Походу потопили Ротор ((

0
wertygaz
08 Мая 2021, 16:56

Пенальти притянут за уши, уже Зенит чемпион, куда опять теперь его тащат... Беленов молодец, справедливость восстановил...

0
Zenituwka
08 Мая 2021, 18:00

Рука была? Была. В естественном положении? Нет. Какие вопросы? Или если кто-то стал чемпионом то правила отменяются?)

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