Семак: «Пенальти, штанга, перекладина, моменты были для взятия ворот. А если ты не забиваешь, выиграть невозможно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от игры с «Уфой» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Игра завершилась вничью, но ваша команда имела много моментов. Есть ли определенное разочарование результатом?

- Конечно, хочется всегда побеждать. Конечно, пенальти, штанга, перекладина, моменты были для взятия ворот. А если ты не забиваешь, выиграть невозможно. Поэтому где-то в первом тайме, может, фрагментарно, а во втором - играли неплохо, создавали, возможно, не так много как обычно. Тем не менее, достаточно для победы. Повторюсь, что, к сожалению для нас, забить сегодня не получилось.

- Во втором таймы вышли молодые футболисты, которые не имеют игровой практики. Насколько довольны их действиями?

- У кого-то было больше, у кого-то - меньше времени. Конечно, будем подпускать, это наш ближайший резерв. Будем им давать возможность играть тогда, когда предоставляется такая возможность. Кто-то сыграл больше сегодня, кто-то сыграет больше в следующей игре. Даем им возможность почувствовать сыграть на таком уровне. Дальше будем смотреть, насколько ребята будут прогрессировать и соответствовать месту в стартовом составе и обойме. Будем смотреть.