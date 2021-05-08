Бубнов спрогнозировал счёт в матче «Уфа» - «Зенит»

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08 Мая 2021, 10:04,
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Бывший защитник сборной России и московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между «Уфой» и петербургским «Зенитом» в рамках 29 тура чемпионата России.
«Прогноз: 1:1. «Зенит» проведет серьезную ротацию состава. Это шанс для «Уфы» зацепиться за важнейшие очки», - приводит слова эксперта издание Sportbox.
Матч «Уфа» - «Зенит» состоится в субботу, 8 мая, начало - 14:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.
За два тура до завершения сезона петербургский клуб гарантировал себе чемпионский титул, а уфимская команда борется за выживание.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, прогнозы на футбол, Уфа, Александр Бубнов
седни будет работать план Б от Семака...)))
ай зенит сёдни поточняк не выиграец.. )))
ай таборские сёдни усе будуц на рынке с борухом трансферы обсуждац.. пару фингалов ему точно светиц.. )))