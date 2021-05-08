Беленов украл у Азмуна юбилейный гол: «Зенит» старался, но потерял очки в Уфе

Субботняя программа 29-го тура РПЛ стартовала матчем «Уфы» и «Зенита».

«Похмельный» матч «Зенит» проводил в родной для Семака-тренера Уфе. Первая игра в ранге действующего чемпиона России, после третьего кряду титула. Даже букмекеры поняли, что питерцы едут не за победой. Перед матчем коэффициенты на победу «Уфы» и «Зенита» примерно уровнялись, что смотрелось вполне закономерно. Хотя команда Семак идёт на первом месте и никому его не отдаст, а уфимцы – предпоследние.

Но вот команда Алексея Стукалова как раз мотивирована до передела. Ведь перед «Уфой» на выбор два соперника, которых нужно вместо себя отправить в зону прямого вылета. Либо «Ротор», набравший одинаковое с «Уфой» количество очков, либо тульский «Арсенал», который на два балла впереди. В прошлом туре футболисты Стукалова смело сыграли с ЦСКА и увезли ничью, теперь в соперниках – наотмечавшийся «Зенит».

В Уфу не прилетели Дзюба, Ракицкий, Ловрен, Вендел и Кузяев, однако Семак не стал «ударяться» в ротацию состава. Очень боеспособная основа с Азмуном, Дугласом, Барриосом и Малкомом вышла против «Уфы». Долго команды присматривались друг к другу, выдавая довольно скучное зрелище. Первый момент случился в середине тайма, когда Оздоев на линии штрафной площади нашёл Ерохина, а тот сместился правее и прострелил на Малкома. Бразилец метров с 12 пробил низом в угол, но слабовато пустил мяч – Беленов выручил.

После опасного момента сумбурная игра продолжилась. Количество стыков только возросло, в одном из таких травму получил Мрзляк, в которого врезался Сутормин. А вот голкиперы скучали, ровно до третьей добавленной к тайму минуты, когда VAR всё-таки постановил – Плиев сыграл рукой в борьбе всё с тем же с Суторминым. Долго решался вопрос с пенальти, Сердар Азмун (мог забить 20-й гол в сезоне) подошёл к «точке» после четырёхминутного простоя и не сумел переиграть Александра Беленова. Голкипер «Уфы» достал мяч в нижнем углу, сохранив нули на табло.

Александр Беленов отражает пенальти в исполнении Сердара Азмуна в концовке первого тайма.#УфаЗенит #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/57Nur80vu4 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) May 8, 2021

Вторую половину «Зенит» начал активнее. Видимо, Семак попросил не дарить очки сразу после чемпионства. Посыпались моменты. Сначала кросс Малком Дмитрий Чистяков замкнул аккурат в дальнюю штангу, а потом Беленов вытащил из «девятки» удар Вячеслава Караваева с линии штрафной площади. Гол назревал, но «Уфа» держалась. А в середине тайма даже огрызнулась. Свежий Остон Урунов отыграл на Бауэра, тот навесил в центр штрафной площади, откуда опасно пробил Камилов, но немного не попал в створ.

Гости ещё разок навалились в концовке матча. Сутормин заработал штрафной, с которого Малком кручённым ударом сотряс перекладину. Жирков после прострела Барриоса бил в пустой угол ворот, но попал в распластавшегося защитника. Мог побеждать «Зенит», не филонил в Уфе, однако в первом же матче после оформления чемпионства случилась потеря очков. А команде Стукалова за радость, «Уфа» отправляет «Ротор» в зону вылета.