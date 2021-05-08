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Беленов украл у Азмуна юбилейный гол: «Зенит» старался, но потерял очки в Уфе

08 Мая 2021, 15:56,

Субботняя программа 29-го тура РПЛ стартовала матчем «Уфы» и «Зенита».

Протокол игры  
Уфа 0:0 Зенит
Беленов Александр Бауэр Мориц   78' (Голубев Артём (   78') Никитин Алексей Йокич Боян Плиев Константин   80' Милетич Неманья Камилов Владислав   78' (Морозов Григорий (   78') Иванов Олег Мрзляк Филип   57' (Сысуев Дмитрий (   57') Комнен Андрич Жамалетдинов Тимур   57' (Урунов Остон (   57')
Запасные: Кукушкин Иван Бизоза Парфе Аликин Павел Чернов Алексей
Кержаков Михаил Караваев Вячеслав Круговой Данил Чистяков Дмитрий Дуглас Сантос Малком Филипе   86' (Крапухин Станислав (   86') Оздоев Магомед   71' (Жирков Юрий (   71') Барриос Вилмар   81'   83' (Хотулёв Данила (   83'   84') Сутормин Алексей Ерохин Александр   83' (Шамкин Даниил (   83') Азмун Сердар   71' (Кравцов Кирилл (   71')
Запасные: Одоевский Даниил Бязров Давид
08 мая. Стадион "Нефтяник" (Уфа).

 

«Похмельный» матч «Зенит» проводил в родной для Семака-тренера Уфе. Первая игра в ранге действующего чемпиона России, после третьего кряду титула. Даже букмекеры поняли, что питерцы едут не за победой. Перед матчем коэффициенты на победу «Уфы» и «Зенита» примерно уровнялись, что смотрелось вполне закономерно. Хотя команда Семак идёт на первом месте и никому его не отдаст, а уфимцы – предпоследние.

Но вот команда Алексея Стукалова как раз мотивирована до передела. Ведь перед «Уфой» на выбор два соперника, которых нужно вместо себя отправить в зону прямого вылета. Либо «Ротор», набравший одинаковое с «Уфой» количество очков, либо тульский «Арсенал», который на два балла впереди. В прошлом туре футболисты Стукалова смело сыграли с ЦСКА и увезли ничью, теперь в соперниках – наотмечавшийся «Зенит».

В Уфу не прилетели Дзюба, Ракицкий, Ловрен, Вендел и Кузяев, однако Семак не стал «ударяться» в ротацию состава. Очень боеспособная основа с Азмуном, Дугласом, Барриосом и Малкомом вышла против «Уфы». Долго команды присматривались друг к другу, выдавая довольно скучное зрелище. Первый момент случился в середине тайма, когда Оздоев на линии штрафной площади нашёл Ерохина, а тот сместился правее и прострелил на Малкома. Бразилец метров с 12 пробил низом в угол, но слабовато пустил мяч – Беленов выручил.

После опасного момента сумбурная игра продолжилась. Количество стыков только возросло, в одном из таких травму получил Мрзляк, в которого врезался Сутормин. А вот голкиперы скучали, ровно до третьей добавленной к тайму минуты, когда VAR всё-таки постановил – Плиев сыграл рукой в борьбе всё с тем же с Суторминым. Долго решался вопрос с пенальти, Сердар Азмун (мог забить 20-й гол в сезоне) подошёл к «точке» после четырёхминутного простоя и не сумел переиграть Александра Беленова. Голкипер «Уфы» достал мяч в нижнем углу, сохранив нули на табло.

 

Вторую половину «Зенит» начал активнее. Видимо, Семак попросил не дарить очки сразу после чемпионства. Посыпались моменты. Сначала кросс Малком Дмитрий Чистяков замкнул аккурат в дальнюю штангу, а потом Беленов вытащил из «девятки» удар Вячеслава Караваева с линии штрафной площади. Гол назревал, но «Уфа» держалась. А в середине тайма даже огрызнулась. Свежий Остон Урунов отыграл на Бауэра, тот навесил в центр штрафной площади, откуда опасно пробил Камилов, но немного не попал в створ.

Гости ещё разок навалились в концовке матча. Сутормин заработал штрафной, с которого Малком кручённым ударом сотряс перекладину. Жирков после прострела Барриоса бил в пустой угол ворот, но попал в распластавшегося защитника. Мог побеждать «Зенит», не филонил в Уфе, однако в первом же матче после оформления чемпионства случилась потеря очков. А команде Стукалова за радость, «Уфа» отправляет «Ротор» в зону вылета.

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Зенит, Уфа
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Комментарии (8)
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0
kalibr
08 Мая 2021, 17:44

Эх, потопили походу Ротор ((

0
wertygaz
08 Мая 2021, 16:54

Несправедливый пенальти, был справедливо не забит.

0
Zenituwka
08 Мая 2021, 16:29

Семак пощадил Уфу. Видно же... И от того противно.

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2
только не мясо!!!
08 Мая 2021, 16:09

Зенит - Чемпион!) Уфе желаю победы над Арсеналом в последнем туре, сегодня они бились - честь и хвала...

0
Zenituwka
08 Мая 2021, 16:55

Да нафига нужны такие команды в РПЛ? Трехэтажный автобус. Выходят не играть в футбол, а сделать так чтобы никто в футбол не сыграл. Нечего им делать в РПЛ.

1
Nicholais
08 Мая 2021, 16:04

А молодёжь понравилась - можно в ту же Уфу на обкатку сдавать))))

2
Nicholais
08 Мая 2021, 16:03

Вот это была наша осень)))) Когда играли без семерых игроков основы на два фронта, когда выходили Прохин, Мусаев, Шамкин и Крапухин, когда не было Дзюбы с Азмуном и Малкомом, когда в отсуствии их забивал Ерохин, когда в основе выходил нестареющий Жирков, а Дриусси играл центрфорварда... Вот это всё было сегодня)))) С той лишь поправкой, что сегодня не было ощущения безысходности. Команда бежала, старалась (в силу своих возможностей), два раза в каркас попали, создали много других моментов, но... Уфе очки были нужнее, а мы не проиграли (как в Казани, к примеру, при таком же подавляющем преимуществе) - и на том спасибо)))))
-------------------------------
Обратили внимание, какую ряху Беленов отъел? Я думал, что мне второй подбородок приглючился, ан нет - действительно в наличии... Но молодец, дело своё знает))))

4
jUMPER
08 Мая 2021, 16:03

ни каких очков Зенит не потерял...скорее проявил великодушие и подарил 1 балл Уфе...))) мотивации ни какой...провели хорошую тренировку для молодежи...))) Беленов сегодня ЦАРЬ!!!

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