Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​«Зениту» надо поблагодарить Семака и отправить его в отставку

04 Мая 2021, 10:16,

Выигранное третье подряд чемпионство не должно затмевать проблему «Зенита» с главным тренером. Сергей Семак не тот наставник, который поможет команде в Европе. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» заостряет внимание на проблеме тренера.

Сергей Семак выиграл третье подряд золото с «Зенитом» — больше него подобного успеха в России добивались только Валерий Газзаев и Олег Романцев. Наставник питерцев догнал по этому показателю Юрия Сёмина, однако ставить Семака на один уровень с названными мэтрами едва ли кто-то готов.

Семак выиграл три чемпионства, и это факт, от которого никуда не деться. Тем не менее в последние годы «Зениту» проиграть Премьер-лигу каждый раз было сложнее, чем выиграть. Во-первых, экономический кризис тяжелее ударил по конкурентам питерцев. «Зенит» за три года потратил на трансферы порядка 140 миллионов евро — таких расходов больше никто себе позволить не мог. «Локомотив», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА разово за этот период раскошелились, но и близко не подошли к этой сумме. «Зенит» обладает самым дорогим составом, и хотя деньги сами по себе не играют на поле, корреляция между стоимостью футболистов и итоговым результатом доказана.

Добавим к этому, что у «Зенита» были в эти годы странные клубы-сателлиты «Оренбург» и «Сочи». Помощь южан неоценима, ведь их усилиями питерцы изрядно разгрузили свою зарплатную ведомость. Это большое подспорье в нынешней ситуации.

Добавим и то, что конкуренты «Зенита» и сами наломали дров. И «Локомотив», и «Спартак», и «Краснодар», и ЦСКА испытывали и испытывают разные внутренние трудности . Это не вина питерцев, но это делало их все большими фаворитами.

В общем, Семак спокойно добивался побед, когда и должен был. При этом «Зенит» за три года не показал какого-то прогресса в игре. Питерцы побеждают не за счёт хорошо поставленного футбола, а благодаря наличию классных футболистов. В Европе же подопечные Семака не имеют этого преимущества и каждый раз проваливаются. Можно критиковать Мурада Мусаева, но и он, и Марко Николич в Лиге чемпионов показывали со своими командами более цельный футбол.

В Санкт-Петербурге после очередного чемпионства вновь заговорили про необходимость показать что-то в Лиге чемпионов. Однако не очень понятно, с чего вдруг команда должна преобразиться. Состав сильнее не станет, «Зенит» даже со всеми ресурсами не может себе позволить вновь купить игроков уровня Халка и Витселя. Питерцы не будут иметь ростер лучше, чем у соперников. Более того, текущий состав имеет много проблем: Дзюба стареет и сдаёт, Ловрен и Ракицкий в скорости не прибавят, а Азмун, вероятно, и вовсе уйдёт за год до окончания контракта.

Чтобы добиться в Европе успеха, «Зениту» нужен тренер, который будет ставить не на силу своих футболистов, а выстроит игру. Желательно, чтобы при нём молодые футболисты росли и развивались. Питерцам нужно вложиться не в новых футболистов, а прежде всего в нового сильного тренера. У нас у всех перед глазами есть пример «Шахтёра», который находит сильных наставников и гремит по Европе. Именно по этому пути и стоит идти.

Андрей Центров

Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Зенит, Сергей Семак, Лига Чемпионов
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Комментарии (3)
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1
ARTUR
04 Мая 2021, 11:08

Семаку бы взять какую нибудь захудалую даже команду из другого чемпионата , условный Фулем , Кадис , Болонью да поучится , а потом вернутся в тот же Зенит , а вот эта статейка ни о чем , потому что приедут прощелыги которым по фиг и Зенит и Россия в целом , так даже прощелыги не спешат ....

1
ILLNAT
04 Мая 2021, 12:14

За границей у Семака не будет столь мощного -административного ресурса, покровителей в высших эшелонах власти,купленных судей и т.п. и т.д.
Насчёт прощелыг.) Сильно сомневаюсь,что газпромовским бонзам не по фиг на Россию.Им главное обеспечить безбедное существование себе и своим потомкам,своим вассалам,поддерживать и спонсировать криминально-воровскую диктатуру.А Россию,они в случае чего,мигом покинут.)

0
ARTUR
04 Мая 2021, 13:26

есть много правды в твоих словах , печально (((

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