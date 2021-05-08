Азмун и Малком - в атаке «Зенита» на матч с «Уфой»

Обнародованы стартовые составы «Уфы» и петербургского «Зенита» на поединок 29 тура российской Премьер-лиги. Стоит отметить, что в заявку «сине-бело-голубых» не включен нападающий Артём Дзюба.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Камилов, Бауэр, Мрзляк, Милетич, Жамалетдинов, Андрич.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Дуглас, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Барриос, Азмун, Малком.

Матч «Уфа» - «Зенит» состоится на стадионе «Нефтяник» в субботу, 8 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

За два тура до окончания сезоне хозяева занимают 15 место в турнирной таблице, а гости гарантировали себе чемпионский титул.