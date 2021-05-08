«Зенит» сыграет с «Уфой» в форме с золотым шевроном

Петербургский «Зенит» выйдет на поединок 29 тура РПЛ с «Уфой» в футболках с золотым шевроном. Об этом рапортует пресс-служба «сине-бело-голубых».

Этот знак будет нанесен на экипировку команды в честь завоевания чемпионского титула в текущем сезоне. Это чемпионство стало для подопечных Сергея Семака третьим подряд.

Поединок «Уфа» - «Зенит» пройдет сегодня, 8 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи состоится на Liveresult.ru.

Напомним, что в предстоящем матче гостям не поможет нападающий Артём Дзюба. Тренерский штаб решил поберечь игрока и не взял его на выезд.