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«Зенит» сыграет с «Уфой» в форме с золотым шевроном

08 Мая 2021, 10:55,

Петербургский «Зенит» выйдет на поединок 29 тура РПЛ с «Уфой» в футболках с золотым шевроном. Об этом рапортует пресс-служба «сине-бело-голубых».

Этот знак будет нанесен на экипировку команды в честь завоевания чемпионского титула в текущем сезоне. Это чемпионство стало для подопечных Сергея Семака третьим подряд.

Поединок «Уфа» - «Зенит» пройдет сегодня, 8 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи состоится на Liveresult.ru.

Напомним, что в предстоящем матче гостям не поможет нападающий Артём Дзюба. Тренерский штаб решил поберечь игрока и не взял его на выезд.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит
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Комментарии (15)
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1
SANDR-GREEN
08 Мая 2021, 13:05

Улыбнуло, аж настроение подняли

0
jUMPER
08 Мая 2021, 13:13

дык праздник жа...сейчас кибитки подкрасим...коронки золотыя воткнем и на парад всем табором...с песнями...)))

2
старый ХЬЮ
08 Мая 2021, 13:00

Весело тут у вас цыгане :)

1
edwardcalin
08 Мая 2021, 12:33
Круче было бы сыграть в костюмах супергероев. Ну хотя-бы капитану команды.
2
jUMPER
08 Мая 2021, 12:54

регламент брат...не можно в косоворотках на поляну выходить...)))

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4
Djin Green
08 Мая 2021, 11:54

Табор до сих пор гуляет?

4
jUMPER
08 Мая 2021, 12:07

а чё не гулять то ???...))) досрочно коронованные... трижды венценосные...))) пусть масковские опу рвут...)))

3
ингерман
08 Мая 2021, 12:11

ай златозубо сказал.. у мине на даче ышо конь-не-валялси.. весна в последние года затяжная пашла.. эйнананэй рощенския! )))

3
jUMPER
08 Мая 2021, 12:18

ай расстренож скакуна то...пусть в степи рощинския несется...эээхххх грива по ветру...))) эй нана нэй Зенька в красных шараварах...)))

3
ингерман
08 Мая 2021, 12:20

ай люблю вас - братаны таборския! )))

3
jUMPER
08 Мая 2021, 12:31

ай взаимно брат...с Зенькой в паре и в обнимку с гитарой...эээййй гуляй голытьба...Зенька лучший...)))

4
ингерман
08 Мая 2021, 12:06

ай гуляет брат.. )))

4
jUMPER
08 Мая 2021, 11:47

ай нана нэй золотом меченныя...))) небесами поцалованныя...)))

4
ингерман
08 Мая 2021, 12:05

+100500 )))

4
ингерман
08 Мая 2021, 11:24

эйнананэй! )))

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