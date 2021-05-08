«Зенит» сыграет с «Уфой» в форме с золотым шевроном

|
08 Мая 2021, 10:55,
|
|
Петербургский «Зенит» выйдет на поединок 29 тура РПЛ с «Уфой» в футболках с золотым шевроном. Об этом рапортует пресс-служба «сине-бело-голубых».
Этот знак будет нанесен на экипировку команды в честь завоевания чемпионского титула в текущем сезоне. Это чемпионство стало для подопечных Сергея Семака третьим подряд.
Поединок «Уфа» - «Зенит» пройдет сегодня, 8 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи состоится на Liveresult.ru.
Напомним, что в предстоящем матче гостям не поможет нападающий Артём Дзюба. Тренерский штаб решил поберечь игрока и не взял его на выезд.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит
Улыбнуло, аж настроение подняли
дык праздник жа...сейчас кибитки подкрасим...коронки золотыя воткнем и на парад всем табором...с песнями...)))
Весело тут у вас цыгане :)
регламент брат...не можно в косоворотках на поляну выходить...)))
Табор до сих пор гуляет?
а чё не гулять то ???...))) досрочно коронованные... трижды венценосные...))) пусть масковские опу рвут...)))
ай златозубо сказал.. у мине на даче ышо конь-не-валялси.. весна в последние года затяжная пашла.. эйнананэй рощенския! )))
ай расстренож скакуна то...пусть в степи рощинския несется...эээхххх грива по ветру...))) эй нана нэй Зенька в красных шараварах...)))
ай люблю вас - братаны таборския! )))
ай взаимно брат...с Зенькой в паре и в обнимку с гитарой...эээййй гуляй голытьба...Зенька лучший...)))
ай гуляет брат.. )))
ай нана нэй золотом меченныя...))) небесами поцалованныя...)))
+100500 )))
эйнананэй! )))