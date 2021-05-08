Стукалов: «Хотелось большего, но то, что есть, слава богу»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Зенитом» (0:0).

- Получилось взять одно очко. Понимали, что будет тяжелая игра с учетом наших потерь, с тем, как мы готовились к матчу. Многие ребята играли на уколах, поэтому прекрасно себе представляли, какой это будет матч. Безусловно, «Зенит» владел преимуществом, создавал голевые ситуации, но мы выстояли. Я благодарен ребятам за характер, доволен тем, как вышли ребята во втором тайме. Получилось где-то отодвинуть игру, где-то получались подходы, где-то полумоменты создавались, но все равно понятно, что нам очень тяжело было против этой команды, потому что она играла очень достойно.

- Было ли у команды два плана на игру с «Зенитом» - с Дзюбой и без?

- Нам тяжело было угадать состав, поэтому на стандартных положениях мы немного поменяли ситуацию, сделали зону и не понимали кто может выйти до момента, когда получили состав Определенные планы были, но опять же с учетом того, что было сложно представить, какой будет состав. Единственный момент, что «Зенит» сегодня больше играл в три центральных защитника. Вот этот момент мы немножко не ожидали.

- Что было важнее в концовке - удержать ничью с «Зенитом» или попытаться забить ему?

- Вы видели, что мы все равно в концовке старались не прижиматься к воротам, старались накрывать на чужой половине поля. Конечно, и ничья, и победа - все сидело в голове. Хотелось большего, но то, что есть, слава богу.

- Как здоровье у Вячеслава Кротова?

- Готовится, работает по индивидуальному плану. Я надеюсь, что он в ближайшее время уже присоединится к основной группе.

- С чем сегодня была связана смена скамеек запасных перед игрой?

- Я не совсем люблю, когда рядом судья и второй помощник, потому что много эмоций на лавке. Только с этим. Не только моих, но и запасных, и помощников. Иногда судьи принимают это близко к сердцу, поэтому мы решили поменять. Это не связано с тем, что был последний домашний матч.