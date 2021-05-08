Карпов: «Для ЦСКА сейчас всё равно, с какой командой играть»

|
08 Мая 2021, 11:01,
|
|
Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов пообщался с клубной пресс-службой в преддверии домашнего поединка 29 тура чемпионата России против «Краснодара».
«Для нас сейчас все равно, с какой командой играть. Цель - шесть очков в последних двух матчах», - заявил футболист «армейского» клуба.
Стоит отметить, что в настоящий момент главным тренером «Краснодара» является Виктор Ганчаренко, который ранее длительное время возглавлял ЦСКА.
Матч состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало запланировано в 19:30 по местному времени. Перед этим поединком ЦСКА идет на шестом месте, а «Краснодар» занимает 11 строчку.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Вадим Карпов