Карпов: «Для ЦСКА сейчас всё равно, с какой командой играть»

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов пообщался с клубной пресс-службой в преддверии домашнего поединка 29 тура чемпионата России против «Краснодара».

«Для нас сейчас все равно, с какой командой играть. Цель - шесть очков в последних двух матчах», - заявил футболист «армейского» клуба.

Стоит отметить, что в настоящий момент главным тренером «Краснодара» является Виктор Ганчаренко, который ранее длительное время возглавлял ЦСКА.

Матч состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало запланировано в 19:30 по местному времени. Перед этим поединком ЦСКА идет на шестом месте, а «Краснодар» занимает 11 строчку.