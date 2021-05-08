Карпов - об удалении Ахметова: «Красной там быть не могло»

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов высказал свое мнение об удалении одноклубника Ильзата Ахметова в недавнем дерби со «Спартаком». Матч прошел в 27 туре чемпионата России и завершился победой «красно-белых» со счетом 1:0.

«Я считаю, что красной там быть не могло. Удивительно, что арбитр после подсказки судьи на VAR ее все-таки дал», - передает слова футболиста пресс-служба клуба.

В рамках 29 тура российской Премьер-лиги «армейцы» встретятся с «Краснодаром». Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 8 мая. Начало игры запланировано в 19:30 по местному времени.