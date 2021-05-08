Широков: «Краснодару» нужно кровь из носу побеждать ЦСКА»

Экс-футболист сборной России Роман Широков высказался о предстоящем поединке между московским ЦСКА и «Краснодаром» в рамках 29 тура Премьер-лиги.

«Краснодару» вообще по барабану, против кого они играют. Осталось два матча, нужно кровь из носу побеждать», - сказал Широков в интервью изданию Sport24.

Матч ЦСКА - «Краснодар» состоится в субботу, 8 мая, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало - 19:30 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

«Армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, а «быки» находятся на 11 строчке.