Широков: «Краснодару» нужно кровь из носу побеждать ЦСКА»

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08 Мая 2021, 14:26,
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Экс-футболист сборной России Роман Широков высказался о предстоящем поединке между московским ЦСКА и «Краснодаром» в рамках 29 тура Премьер-лиги.
«Краснодару» вообще по барабану, против кого они играют. Осталось два матча, нужно кровь из носу побеждать», - сказал Широков в интервью изданию Sport24.
Матч ЦСКА - «Краснодар» состоится в субботу, 8 мая, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало - 19:30 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.
«Армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, а «быки» находятся на 11 строчке.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Краснодар, Роман Широков
слушай зачем кров из носа, Широкову видимо больше нужно чем Краснодару подняться выше Ахмата.