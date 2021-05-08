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Широков: «Краснодару» нужно кровь из носу побеждать ЦСКА»

08 Мая 2021, 14:26,

Экс-футболист сборной России Роман Широков высказался о предстоящем поединке между московским ЦСКА и «Краснодаром» в рамках 29 тура Премьер-лиги.

«Краснодару» вообще по барабану, против кого они играют. Осталось два матча, нужно кровь из носу побеждать», - сказал Широков в интервью изданию Sport24.

Матч ЦСКА - «Краснодар» состоится в субботу, 8 мая, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало - 19:30 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

«Армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, а «быки» находятся на 11 строчке.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Краснодар, Роман Широков
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Комментарии (1)
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0
pasha-kuraev@gmail.com
08 Мая 2021, 16:23

слушай зачем кров из носа, Широкову видимо больше нужно чем Краснодару подняться выше Ахмата.

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