Влашич избежал серьёзной травмы

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прошел медицинское обследование.

Как сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза, результаты первого обследования обнадеживают, травма оказалась не такой серьезной, как предполагалось ранее. После более углубленного осмотра будет разработан план восстановления Николы. Отмечается, что медицинский штаб сборной Хорватии находится на связи и со Влашичем, и с московским клубом.

Напомним, что 23-летний полузащитник получил повреждение в матче с «Уфой» (1:1).

Влашич сыграл двадцать шесть матчей за ЦСКА в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил одиннадцать голов и отдал пять голевых передач.