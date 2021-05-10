Акинфеев повторил рекорд Игнашевича

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10 Мая 2021, 09:08,
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Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев повторил достижение экс-защитника «армейцев» Сергея Игнашевича по числу побед в рамках чемпионата России. Об этом рапортует официальный сайт столичного клуба.
Победа над «Краснодаром» в матче 29-го тура РПЛ стала для московского коллектива 278-й в чемпионате России. Поединок состоялся на «ВЭБ Арене» и завершился со счетом 3:1 в пользу подопечных Ивицы Олича.
Акинфеев защищает цвета ЦСКА с января 2003 года. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до конца июня 2022 года.
После 29 туров РПЛ «армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Игорь Акинфеев
Вы реально не читаете что пишете? Каждый день такие ляпы... Игорь Акинфеев повторил рекорд Сергея Акинфеева, серьезно?
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Акинфеев защищает цвета ЦСКА с января 2013 года. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до конца июня 2022 года.
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