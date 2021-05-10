Акинфеев повторил рекорд Игнашевича

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев повторил достижение экс-защитника «армейцев» Сергея Игнашевича по числу побед в рамках чемпионата России. Об этом рапортует официальный сайт столичного клуба.

Победа над «Краснодаром» в матче 29-го тура РПЛ стала для московского коллектива 278-й в чемпионате России. Поединок состоялся на «ВЭБ Арене» и завершился со счетом 3:1 в пользу подопечных Ивицы Олича.

Акинфеев защищает цвета ЦСКА с января 2003 года. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до конца июня 2022 года.

После 29 туров РПЛ «армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице.