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Акинфеев повторил рекорд Игнашевича

10 Мая 2021, 09:08,

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев повторил достижение экс-защитника «армейцев» Сергея Игнашевича по числу побед в рамках чемпионата России. Об этом рапортует официальный сайт столичного клуба.

Победа над «Краснодаром» в матче 29-го тура РПЛ стала для московского коллектива 278-й в чемпионате России. Поединок состоялся на «ВЭБ Арене» и завершился со счетом 3:1 в пользу подопечных Ивицы Олича.

Акинфеев защищает цвета ЦСКА с января 2003 года. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до конца июня 2022 года.

После 29 туров РПЛ «армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Игорь Акинфеев
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Комментарии (3)
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1
Zenituwka
10 Мая 2021, 09:36

Вы реально не читаете что пишете? Каждый день такие ляпы... Игорь Акинфеев повторил рекорд Сергея Акинфеева, серьезно?

0
DAG_ARSA
10 Мая 2021, 09:50

зачем что-то читать, всё для посетителей?

0
Zenituwka
10 Мая 2021, 09:38

Акинфеев защищает цвета ЦСКА с января 2013 года. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до конца июня 2022 года.
Шта?

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