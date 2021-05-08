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Олич: «Ганчаренко лучше знает команду ЦСКА, чем «Краснодар»

08 Мая 2021, 19:27,

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня отсутствует Влашич. Кто его меняет по позиции и по функциям?

- Сегодня начинает Кучаев. Он будет играть вместе с Дзагоевым на позиции Влашича.

- Виктор Ганчаренко, бывший тренер ЦСКА теперь возглавляет «Краснодар». Совсем недавно он команду возглавил. Что там поменялось?

- Конечно, тренер, который здесь работал долгое время, очень хорошо знает мою команду. Могу свободно сказать, что лучше знает команду ЦСКА, чем «Краснодар». Но одна и другая команда поменяли тренеров. Обе команды хотят победить, но мы проиграли три матча, потом сыграли вничью. Считаю, что для нас  очень важно здесь побеждать, а потом посмотрим, что будет в последнем туре.

- Если ЦСКА сегодня не выигрывает, то лишается даже теоретических возможностей играть в еврокубках. Насколько это психологически давит на команду?

- Конечно, каждая игра и до этого была очень важной. Все очки были важными, остается два матча. Сегодня и с «Динамо» последний матч. Поэтому здесь всё очень важно. Я считаю, что сегодня нам нужно выиграть, мы готовились к этому. Если сравнить сегодняшний день и то, что было две недели назад, до последнего дня было мало здоровых игроков в распоряжении. Практически все были травмированы. Сегодня у нас будет полная скамейка. Конечно, это тоже для меня очень важно.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Ивица Олич
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